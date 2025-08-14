Türkiye, FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması’nda bir basamak yükseldi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtasal kupa turnuvalarının sona ermesinin ardından dünya sıralamasını paylaştı.
FIBA Amerika Kupası'nı kazanan ABD zirvedeki yerini korurken, Avustralya ikinci, Fransa üçüncülüğünü sürdürdü. Sıralamada arka arkaya FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) şampiyonluğu yaşayan Belçika, İspanya'nın önüne geçti ve beşinciliğe yerleşti. Türkiye ise 1 basamak yükselerek 392 puanla 16. sırada yer aldı.
Sıralamada ilk 20'de yer alan ülkeler şu şekilde:
1. ABD: 880,9 puan
2. Avustralya: 719,6 puan
3. Fransa: 719,2 puan
4. Çin: 712,7 puan
5. Belçika: 702,1 puan
6. İspanya: 698,2 puan
7. Kanada: 661,6 puan
8. Nijerya: 640,1 puan
9. Brezilya: 637,8 puan
10. Sırbistan: 615,2 puan
11. Japonya: 613,3 puan
12. Almanya: 602,4 puan
13. Porto Riko: 534,3 puan
14. İtalya: 477,6 puan
15. Kore: 474,7 puan
16. Türkiye: 392 puan
17. Çekya: 389,2 puan
18. Mali: 343,7 puan
19. Kolombiya: 331,6 puan
20. Macaristan: 325,2 puan