Giriş Tarihi: 15.8.2025 22:17

12 Dev Adam, Almanya'ya mağlup oldu!

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa mücadelesinde Almanya'ya 73-71 mağlup oldu.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa mücadelesinde Almanya'ya 73-71'lik skorla kaybetti.

Almanya'nın Münih kentinde bulunan SAP Garden'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başlayan milliler, ilk yarıyı 35-28 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkı kapatan Almanya, son hücumdaki basketiyle parkeden 73-71 galip ayrıldı.

Millilerde Alperen Şengün'ün 25, Cedi Osman'ın da 15 sayısı galibiyete yetmedi. Almanya'da Dennis Schröder 22 sayı kaydetti.

Milliler, yarın saat 19.00'da Çekya-Sırbistan mücadelesinin kaybedeniyle üçüncülük maçına çıkacak.

