Fenerbahçe’nin acı günü: Hüseyin Kozluca vefat etti!

Fenerbahçe Beko, Türk basketbolunun efsane isimlerinden Hüseyin Kozluca'nın 87 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Miras'ımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.