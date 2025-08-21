Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe'nin acı günü: Hüseyin Kozluca vefat etti!
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Hüseyin Kozluca, 87 yaşında vefat etti.

Fenerbahçe Beko, Türk basketbolunun efsane isimlerinden Hüseyin Kozluca'nın 87 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Miras'ımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

