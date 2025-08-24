Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri A Milli Basketbol Takımımızın kadrosu açıklandı
Giriş Tarihi: 24.8.2025 19:57 Son Güncelleme: 24.8.2025 19:58

A Milli Basketbol Takımımızın kadrosu açıklandı

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

A Milli Basketbol Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 12 kişilik 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Milliler, yarın saat 10.00'da turnuvanın ev sahiplerinden Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek. Ay-yıldızlıların turnuvada mücadele edecek 12 kişilik kadrosu da belli oldu.

Kadroda şu isimler yer aldı:

"Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer"

ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Basketbol Takımımızın kadrosu açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz