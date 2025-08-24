A Milli Basketbol Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 12 kişilik 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) kadrosu belli oldu.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Milliler, yarın saat 10.00'da turnuvanın ev sahiplerinden Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek. Ay-yıldızlıların turnuvada mücadele edecek 12 kişilik kadrosu da belli oldu.



Kadroda şu isimler yer aldı:



"Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer"