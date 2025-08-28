12 Dev Adam ezdi geçti!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Letonya karşısında destansı bir galibiyet elde etti. Riga'da Xiaomi Arena'da oynanan mücadelede ilk periyodu 24-21 galip tamamlayan Ay-Yıldızlılar, devreye de 47-39 önde gitti. Üçüncü çeyrekte de rakibine nefes aldırmayan 12 Dev Adam, son bölüme 72-55 üstünlükle girdi. Son periyodun ilk 5 dakikası 83-62 ile geçilirken Türkiye maçı 20 sayı farkla 93-73 kazandı. İlk iki yolunda önemli bir avantaj yakalayan Ay-Yıldızlılar'da Cedi Osman 20 sayı, 2 ribaund, 3 asist; Kenan Sipahi de 19 sayı, 3 ribaund, 3 asist ile yıldızlaştı. Gruptaki diğer maçlarda Portekiz, Çekya'yı 62-50 mağlup ederken, Sırbistan, Estonya'yı 98-64 yendi.



ATAMAN: AVRUPA'YA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK

BAŞANTRENÖR Ergin Ataman, turnuvaya galibiyetle başlamanın önemine dikkat çekerek, "Takımın gücünün farkındayız. Bunu tüm Avrupa'ya göstermiş olduk. İyi oynadık, çok iyi mücadele ettik. Rakibimiz deplasmanda maçın favorisi olarak gösteriliyordu ama çok akıllı oynadık. Şimdi bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız" dedi.