Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Eurobasket 2025: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çekya ile karşılaşacak!
Giriş Tarihi: 28.8.2025 09:37

Eurobasket 2025: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çekya ile karşılaşacak!

2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında dün Letonya'yı mağlup etmeyi başaran A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak.

AA
Eurobasket 2025: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çekya ile karşılaşacak!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Çekya ile kozlarını paylaşacak.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

Türkiye, gruptaki ilk maçında ev sahibi Letonya'ya 93-73 üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başladı. Çekya ise Portekiz'e 62-50 mağlup oldu.

A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Estonya ile Letonya karşı karşıya gelecek. Sırbistan ise saat 21.15'te Portekiz'in karşısına çıkacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eurobasket 2025: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çekya ile karşılaşacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz