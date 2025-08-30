2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası: Sırbistan, Letonya’yı mağlup etti!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 3. maçında Sırbistan, ev sahibi Letonya'yı 84-80 mağlup etti.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan Sırbistan, A Milli Takım'ın da yer aldığı A Grubu'nu ilk 4'te bitirmeyi ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Letonya ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmada 39 sayı kaydeden Sırp oyuncu Nikola Jokic, galibiyette başrol oynadı. Jokic, Sırbistan'ın EuroBasket'te bir maçta en fazla sayı kaydeden oyuncusu oldu.

Salon: Arena Riga

Letonya: Zagars 9, Lomazs 13, Davis Bertans 16, Grazulis, Porzingis 14, Mejeris 3, Dairis Bertans, Smits 10, Cavars, Kurucs 10, Zoriks 5

Sırbistan: Avramovic 8, Guduric 11, Nikola Jovic 1, Petrusev 12, Jokic 39, Marinkovic, Vukcevic 5, Dobric 6, Micic, Stefan Jovic 2, Milutinov

1. Periyot: 18-22

Devre: 38-42

3. Periyot: 56-67