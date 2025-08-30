‘Çek’ilin devler eze eze geliyor!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan A Milli Takım, Çekya karşısında oyuna tuttuk başladı. Rakip, yüksek üçlük yüzdesi ve sert savunmasıyla ilk periyodu 27-21 önde tamamladı. Bu bölümden sonra önce skorda dengeyi sağlayan Milliler, daha sonra üstünlüğü ele alarak sahadan 92-78 galip ayrıldı. Alperen Şengün, Ay-Yıldızlı ekibimizin dış şutlarda yeterli isabeti bulamadığı anlarda boyalı alandaki performansıyla takımı ateşledi. 23 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, 1 top çalma ve 2 blokla klasını konuşturdu. Galibiyete Cedi Osman'dan 21, Ercan Osmani'den de 16 sayılık katkı geldi. 12 Dev Adam, üçüncü maçında bu akşam 21.15'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Grubumuzdaki diğer maçlar şu şekilde: Estonya-Letonya: 70-72, Portekiz-Sırbistan: 69-80.





ATAMAN: KILIDI ALPEREN ÇÖZDÜ

A MİLLİ Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Çekya karşısında istenilen başlangıcı yapmamalarını ilk maçtaki çok iyi oyundan sonra takımın rahatlamasına bağladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Alperen'i çok iyi kullandık, ona topu geçirip asistleriyle kilidi çözdük. Dış şutlarda Larkin sonuncusu dışında isabet bulamadı. Hep böyle olmaz zaten. Buna rağmen 92 sayı ürettik. İkide iki ile devam ediyoruz. Portekiz'le çok önemli bir maça çıkacağız. Sakatlarımız var. Şehmus'un ayağı burkuldu, Kenan'ın dizinde problem var. Umarım hazır olurlar. Portekiz'i de yenersek büyük ölçüde grupta ilk ikiyi garantileriz" diye konuştu.