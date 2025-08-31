Helal olsun size!

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna gümbür gümbür devam ediyor. A Grubu'ndaki ilk iki karşılaşmasını farklı kazanan 12 Dev Adam, Letonya'nın başkenti Riga'da dün de Portekiz'i 41 sayı farkla 95-54 mağlup ederek bitime 2 müsabaka kala son 16 turunu garantiledi. Ay-Yıldızlı ekibimiz baştan sona maçı önde götürdü. Alperen Şengün yine galibiyette başrol oynadı. 20 sayı atan Alpi, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi. Furkan Korkmaz ve Ömer Yurtseven 14'er, Onuralp Bitim de 13 sayı kaydetti. Furkan Korkmaz müsabaka sonrası, "Beklediğimizden rahat bir galibiyet oldu. Kararlı oyunumuz, Portekiz'i pes ettirdi" dedi. Türkiye, gruptaki dördüncü mücadelesinde yarın TSİ 14.45'te Estonya ile karşılaşacak.

ATAMAN: TAKIM FİNALE GİDİYOR

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, hedeflerinin madalya olduğunu bir kez daha yineledi. Maçtan sonra "Bu takım finale doğru gidiyor" diyen Ataman, "Türk Basketbol Milli Takımı, bu ülkenin en önemli takımlarından bir tanesi" ifadelerini kullandı.