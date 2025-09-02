TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Şu an bir hikaye yazma yolundalar

"BİR HİKAYE YAZMA YOLUNDALAR"

Başkan Türkoğlu, A Milli Takım'ın şampiyonada hikaye yazma yolunda olduğunu ve oyuncuların gururla taşıyacakları bir başarı elde edeceğine inandığını dile getirdi.

Takımdaki pozitif enerjinin sahaya yansıdığının altını çizen Türkoğlu, "Buradaki arkadaşlarımızın hepsini, kardeşim olarak görüyorum. Bir başkan olarak değil abileri olarak onlarla bir diyalog kurdum. Onlara söylediğim sözler vardı. Sporculuk zamanımızda kendimizin hikayelerini yaşadık. Onlar da şu an bir hikaye yazma yolundalar. İnşallah kariyerleri için ileride her zaman gururla taşıyacakları bir başarı elde ederler. İnşallah bu arkadaşlarımız da hak ettikleri ve verdikleri mücadele sonunda güzel bir başarı elde ederler." şeklinde görüş belirtti.

"ALPEREN, NBA'DEKİ SEZONUN DEVAMINI MİLLİ TAKIMA DA YANSITIYOR"

Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün'ün geçen sezon NBA'de sergilediği performansı EuroBasket 2025'e de taşıdığını söyledi.

Şampiyonadaki ilk 4 maçta ay-yıldızlıların en etkili ismi olan 22 yaşındaki pivotla ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Başkan Türkoğlu, "Alperen, NBA'deki sezonun devamını şu an milli takıma da yansıtıyor. Alperen'in geçen sezon All-Star'ın verdiği başarıyı ve öz güveni sahaya her anlamda yansıttığını görüyoruz. Bu bizi de çok mutlu ediyor. Bu genç yaşında bu derece öz güvenli oynaması ve çok iyi bir takım oyuncusu olduğunu göstermesi bizi çok mutlu ediyor. O ve yanındaki genç arkadaşlarımız bu formayı uzun yıllar taşıyacak. İnşallah milli takımımızı başarılara götürürler." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH 'TRİPLE DOUBLE' YAPABİLİR"

Başkan Türkoğlu, "Alperen Şengün'ün EuroBasket 2025'in geride kalan bölümünde "Triple double" yapabileceğine inanıyor musunuz? sorusunu şöyle yanıtladı:

"İnşallah. Takımın sayı, ribaunt ve asist anlamında en çok katkı sağlayan ismi. Bu süreç de turnuvanın ilerleyen maçlarında mutlaka gelecektir. Bu anlamda kendisini çok geliştirmiş bir sporcu. Keşke geçen maç o başarıyı elde etseydi. Takım arkadaşlarıyla çok güzel bir uyumu var. Kaptanımız da çok güzel liderlik yapıyor. Diğer arkadaşlarımız çok güzel katkı sağlıyorlar. İnşallah da böyle devam eder."

Son olarak Türk taraftarlara da milli takıma desteklerinden dolayı teşekkür eden ve çağrıda bulunan Hidayet Türkoğlu, "Portekiz maçında seyircimiz, takımımızın güzel performansına tribünlerde 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı ile destek verdi. Güzel bir atmosfer vardı. Her geçen gün bu başarıyı gören basketbolseverlerin milli takımı yalnız bırakmayacağına inanıyorum. İnşallah yarın ve hafta sonu da tribünde takımımızı yalnız bırakmazlar ve onları desteklerler." diyerek sözlerini tamamladı.