Sıradaki gelsin!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nun son maçında turnuvanın favorilerinden Sırbistan'ı 95-90 yenerek namağlup lider bitirdi ve son 16 turunda İsveç ile eşleşti. Letonya'nın başkenti Riga'daki mücadelede 12 Dev Adam, ilk çeyreği 19-18 önde geçti.Ay-Yıldızlılar son çeyreğe 74-73 üstün girdi. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta da iyi oynayan Türkiye, parkeden 95-90 galip ayrıldı. Alperen Şengün yine performansıyla göz doldurdu. Tribünlerin 'MVP' tezahüratıyla coşan ve double- double yapan Alpi, 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle oynadı. Larkin de 23 sayı attı. 5'te 5 yaparak gücünü gösteren 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç ile kozlarını paylaşacak.Müsabakanın MVP'si Alperen Şengün, maçın ardından şöyle konuştu: "Bizim için önemli galibiyetti. Sırbistan turnuvanın favorilerindendi. Bundan sonraki her maç zor. Kaybedersek eve gidiyoruz ve biz burada kalmak istiyoruz. "Başantrenör Ergin Ataman yine yumruk sevincini yaptı. Maçın ardından da "Türkiye'nin bu çocuklarla gurur duyması lazım. Tarihi değiştirdik! Turnuvanın favorisini müthiş bir oyunla yendik. Bu takım madalya adayı, her yere gidebilir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımımızı tebrik etti. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kalan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 12 Dev Adam'a son 16'da ve inşallah final yolunda başarılar diliyorum."