Bebek değil baba

Türk basketbolu önceki gün Riga'da gurur gecelerinden birini yaşadı. Sırbistan'ı 95-90 mağlup edip, A Grubu lideri olarak son 16 turunda İsveç ile eşleşen Ay-Yıldızlı takımda
öne Alperen Şengün çıktı… NBA'e gittiği ilk yıllarda 'Baby Jokic' (Bebek Jokic)
lakabı takılan 23 yaşındaki oyuncumuz, sahayı Sırp Nikola Jokic'e dar etti. Şengün 28 sayı, 13 ribaund, 8 asistle oynarken, NBA'in MVP'si Nikola Jokic 22 sayı, 9 ribaunt, 4 asistte kaldı.
EuroBasket sosyal medya hesabından "Çocuk şakası değil ona baba Şengün deyin"
diyerek Alperen Şengün'ün hakkını teslim etti. İspanyol Marca
nefes kesen maçı, "Türkiye, Şengün-Jokic düellosunda yenilmez Sırbistan'ı mağlup etti. Şengün liderliğindeki Osmanlılar, son 16 turunda yenilgisiz bir şekilde İsveç ile eşleşecek. Jokic ve ekibi ise Finlandiya ile oynayacak" diyerek yorumladı. Sırbistan Telegraf Gazetesi,
"Sırbistan, EuroBasket'te eşi benzeri görülmemiş bir dramın ardından Türkiye'ye yenildi. Tüm Avrupa, Nikola Jokic ile Alperen Şengün arasındaki sıra dışı düelloyu izleme fırsatı buldu" diye yazdı. Fransız L'Equipe
"Alperen Şengün yine triple-double'a yaklaştı ve kritik bir oyuncu olan Nikola Jokic ile girdiği düellodan galip ayrıldı. Hem Türkler hem de Sırplar şampiyonluk için ne kadar ciddi aday olduklarını gösterdiler" dedi.
İSVEÇ MAÇI YARIN 12.00'DE
Avrupa Şampiyonası tarihinde en son 2021'de gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı, B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile son 16 turuna yarın çıkacak. Koç Ergin Ataman, "Aynen devam edeceğiz. Bu takım her yere gider. Yumruklarımı kaldırmak için final maçını bekliyorum" diye konuştu.