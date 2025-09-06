Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Alperen Şengün maç saatine sitem etti!
Giriş Tarihi: 6.9.2025 15:35

Alperen Şengün, 12 Dev Adam'ın İsveç'i mağlup ederek EuroBasket'te çeyrek finale çıktığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nın yıldızı Alperen Şengün, galibiyeti değerlendirdi.

MAÇ SAATİNE TEPKİ

Karşılaşma sonrası maçın saatine tepki gösteren Şengün, "Her gün iyi oynayacağız diye bir şey yok. Bugün de kötü günlerimizden biriydi. İkinci yarı daha sert çıktık, maçın kontrolünü elimize aldık.

İsveç'ten çok iyi takımız ama maç 12:00'de! böyle saatlerde her takımın şansı olabilir! Biz vazgeçmedik ve oyunu kazandık." ifadelerini kullandı.

