Devrilmez adamlar

12 Dev Adam çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek maçının galibiyle salı günü karşılaşacak

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç'i de 85-79 mağlup ederek hedeflediği madalyaya bir adım daha yaklaştı... Letonya'daki Arena Riga Spor Salonu'nda saat 12.00'de başlayan mücadeleye Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ilk 5'i ile çıkan A Milli Takım, ilk periyodu 23-20 geride tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Ay-Yıldızlı ekip karşısında topu çok iyi çeviren İsveç, soyunma odasına 42-37 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte kendine gelen ve savunmada iyi işler yapan Türkiye, Ercan Osmani'nin 25. dakikada kaydettiği sayıyla karşılaşmada ilk kez öne geçti: 46-44. Bu andan itibaren etkisini artıran kırmızı- beyazlılar, farkı açarak son bölüme 63-55 önde girmeyi başardı.

SON ÇEYREKTE BÜYÜK HEYECAN

Dördüncü ve son çeyrekte karşılıklı basketlerle büyük bir heyecan yaşandı. Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün devreye girerek attığı kritik sayılarla iyice kontrolü ele alan A Milli Takım, mücadeleyi 85- 79 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Müsabakada Alperen Şengün 24 sayı, 16 ribaunt, Cedi Osman 17 sayı ve Ercan Osmani ise 14 sayı, 9 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı. İsveç'te Hakanson 16, Larsson ve Gaddefors 15'er sayı attı. Milliler, çeyrek finalde bugünkü Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle 9 Eylül Salı günü karşılaşacak.



İYİ Kİ VARSIN ALPEREN!

NBA'de Houston Rockets formasıyla ülkemizi temsil eden ve All-Star maçında mücadele ederek tarihi bir başarı elde eden Alperen Şengün, Avrupa Şampiyonası'nda da yıldız gibi parlıyor. Milli basketbolcu, 1995'ten bu yana bir EuroBasket turnuvasında üç farklı maçta 20+ sayı-10+ ribaunt ve 5+ asist yapan ilk oyuncu oldu (İsveç: 24 sayı, 16 ribaunt, 6 asist / Sırbistan: 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asist / Çekya: 22 sayı, 12 ribaunt, 9 asist).

BU SAATLERDE HERKES KAZANABİLİR

KARŞILAŞMANIN ardından konuşan Alperen Şengün, maçın saati ile ilgili serzenişte bulundu: "İsveç'ten biz çok daha iyi bir takımız. Saat 12.00'de maç. Böyle saatlerde her takımın şansı olabilir. İsveç çok iyi savaştı maçta, çok iyi başladılar. O şansı aslında gösterdiler ama biz iyi bir takım olduğumuz için maçtan vazgeçmedik. Oyunda kaldık ve maçı kazandık."



ATAMAN: FIBA'NIN YAPTIĞI SAÇMALIK!

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrası maçın saatine tepki gösterdi. Ataman, "Maçı riske ettik. Özellikle maça çok kötü başladık ama bu zaten beklediğim bir şeydi. Siz grup birincisi olan bir takımın maçını sabah 12.00'ye koyarsanız zorlanacaktır. Vücut ritmi açısından hiç alışık olmadığımız bir saat. Bu şekilde kötü başlayacağımızı maalesef bekliyordum. Bunun tedirginliğini yaşıyordum. Bu, FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık. Bu kadar önemli bir organizasyonda sabahın köründe oyuncuları buraya getirip maç oynatmak dünyanın en saçma şeyi. Hedefimiz madalya. Ama bir kez daha FIBA'ya çok teessüf ediyorum. Neyse ki amaçlarına ulaşamadılar, yolumuza devam ediyoruz" dedi.



BAKAN BAK: MİLLİLERİMİZ HER ALANDA GURURLANDIRIYOR

12 DEV Adam'ı Riga'da yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Öncelikle finale yükselen voleybol takımımızı tebrik ediyoruz. Bu hafta milli takımlarımızın aldığı sonuçlarla gururlanıyoruz. Yeni bir heyecan, yeni bir takım ruhu yakaladık. Bu milletimizi de gururlandırıyor. Öldük öldük dirildik ama kazanmasını bildik. Zorlansak da tecrübemizle istediğimizi almayı başardık. Her maç bizim için final. Böyle bir sevinci yaşattıkları için tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.