24 yıllık hasret bitsin

Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek. Arena Riga'da 17.00'de başlayacak karşılaşma TRT1'den canlı olarak ekranlara gelecek.16 yıl sonra bu turnuvada adını çeyrek finale yazdırmıştı. Almanya ile birlikte EuroBasket 2025'te tüm maçlarını kazanma başarısı gösteren Ay-Yıldızlılar, bugün Polonya'yı devirirse 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yapacak ve Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı final sevinci de yaşayacak. Milliler en iyi derecesini 2001'de gümüş madalya kazanarak elde etmişti.