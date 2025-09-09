Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri A Milli Basketbol Takımı yarı final peşinde! Rakip Polonya...
Giriş Tarihi: 9.9.2025 17:01 Son Güncelleme: 9.9.2025 17:17

A Milli Basketbol Takımı yarı final peşinde! Rakip Polonya...

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Canlı skor takibi haberimizde yer alıyor...

A Milli Basketbol Takımı yarı final peşinde! Rakip Polonya...

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Polonya ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele Arena Riga'da oynanıyor.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

CANLI SKOR: 2. PERİYOT

Türkiye: 19

Polonya: 19

Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşılaştı ve rakibini İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

6'DA 6 YAPAN 2 TAKIMDAN BİRİ

Türkiye, EuroBasket'te oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak dikkati çekiyor. EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükselen ekiplerden sadece Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 6 müsabakayı da kazandı.

Milliler, yarı finale yükselmesi halinde EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yapmış olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Basketbol Takımı yarı final peşinde! Rakip Polonya...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz