A Milli Basketbol Takımı yarı final peşinde! Rakip Polonya...

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Polonya ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele Arena Riga'da oynanıyor.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.
CANLI SKOR: 2. PERİYOT
Türkiye: 19
Polonya: 19
Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşılaştı ve rakibini İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
6'DA 6 YAPAN 2 TAKIMDAN BİRİ
Türkiye, EuroBasket'te oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak dikkati çekiyor. EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükselen ekiplerden sadece Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 6 müsabakayı da kazandı.
Milliler, yarı finale yükselmesi halinde EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yapmış olacak.