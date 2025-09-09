A Milli Basketbol Takımı yarı final peşinde! Rakip Polonya...

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Polonya ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele Arena Riga'da oynanıyor.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

CANLI SKOR: 2. PERİYOT

Türkiye: 19

Polonya: 19

Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşılaştı ve rakibini İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.