12 Dev Adam geri döndü

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Polonya'yı devirerek yarı finale yükselen 12 Dev Adam'ın yıldızları galibiyeti saha içinde birbirlerine sarılarak kutladı.Az sayıdaki taraftarımızı da selamlayan ve ardından da saha içinde şampiyonluk yemini eden oyuncularımız şunları söyledi:ALPEREN ŞENGÜN: "Yine kazandık ama hâlâ açız, inşallah kupayı kazanacağız."FURKAN KORKMAZ: "Uzun yıllardır beklediğimiz 12 Dev Adam ruhu geri geldi!Kaldı iki maç, yolun sonu şampiyonluk olsun."CEDİ OSMAN: "Sakatlığım yok, iyiyim.Herkes çok iyi katkı verdi. İnşallah sonu madalya olur. Umarım böyle devam ederiz ve kupayı alırız."KENAN SİPAHİ: "Mutluyuz. 8 Eylül'de İlkan Karaman kardeşimizi kaybettik, ona armağan olsun. Biz en güzelini hak eden bir ekibiz. Kenetlendik, birbirimizle vakit geçirmekten zevk alıyoruz. İki maç var, bir maç sonra kupayı hedefleyeceğiz."