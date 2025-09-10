12 Dev Adam madalyaya koşuyor

İsveç maçında savunma hataları ve motivasyon kayıplarına bir de hücumlardaki sorunlar eklenince 'eyvah' sesleri arasında korkularla kazanınca Polonya maçına da kuşkulu başlangıç vardı. Rakibin savunma direnci kurmasını engellemek adına Ergin Ataman'ın başlangıç planı grup maçlarına göre farklılık gösterirken Alperen de sık sık pota altından uzaklaşıp Polonya'nın boyalı alanında şaşkınlığa neden oldu. İlk periyottaki asistleri ile takımı hücumda dengede tutan Alperen, ardından da ikinci periyotta skor yükünü de sırtlanıp Polonya savunmasını felç etti.

HAZIRLIK ZAMANI!

46-32 ile araya giden Türkiye, Polonya'nın umutlarını tazelemesine üçüncü periyodun başındaki hegemonyası ile imkân vermedi. 26.29'da farkı 21 sayıya çıkaran 12 Dev Adam, (61-40) sonrasında ise işi bir çeyrek finalden, genç bir takımla oynanan hazırlık maçına çevirdi. 3. çeyrekte 19-18 ile geçen ve final periyoduna gelen Ataman'ın talebeleri burada zaman zaman oyuncu dinlendirme hamlesi bazı anlarda da motivasyon kayıpları ile farkın azalmasına izin verse de 91-77 ile kazanıp yarı final biletini aldık.



3. KEZ YOLU YARILADIK

12 Dev Adam en son bu seviyeye 24 yıl önce Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen EuroBasket 2001'de ulaşmıştı. Bu turnuvada finali gören milliler, Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak gümüş madalya almıştı. Türkiye daha önce ise 1949'da 7 takımla oynanan EuroBasket'te son dördü görmüştü.

EN GENÇ REKOR!

NBA'de Houston Rockets forması giyen ve All-Star maçında mücadele ederek tarihi bir başarı elde eden Alperen Şengün, Avrupa Şampiyonası'nda farkını göstermeye devam ediyor. Grup maçlarında yıldızlaşan, Polonya karşısında da takımı taşıyan 23 yaşındaki sporcumuz, 19 sayı- 12 ribaunt-10 asist-3 top çalma katkısıyla farklı galibiyette başrolü oynadı. Tripledouble yapan Alperen Şengün, EuroBasket tarihinde bunu başaran en genç oyuncu (23 yıl 46 gün) oldu.

ATAMAN: FİNALİ İSTİYORUZ

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından zaman zaman konuşmakta zorlandı. Oyuncularına övgüler yağdıran Ataman, "Yıllar sonra yarı finaldeyiz. Çok büyük bir madalya şansımız var. İnşallah sonu madalya olur. Bu çocuklar inanılmaz mücadele ediyor. Rakibin en önemli silahını Şehmus ile kilitledik. Müthiş savunma yaptık. Fark açıldığında gevşedik ve top kayıpları yaptık. Alperen normal sayısına ulaşmadı ama asistleri ile daha fazla katkı verdi. İyice dinlenip Cuma günü yarı finali kazanıp final istiyoruz."

16 YIL SONRA POLONYA'YI DEVİRDİK

A Milli Takım, turnuva tarihinde Polonya ile 9. kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılarımız 3. galibiyetini dün alırken 6 maçtan ise yenik ayrıldı. Milliler, Polonya ile şampiyonada son olarak EuroBasket 2009 ve EuroBasket 2011 grup aşamasında karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlı ekip, 2009'da Polonya'yı 87-69 mağlup ederken, 2011'de ise sahadan 84-83 mağlup ayrıldı.



68 YIL SONRA YENİLGİSİZ YÜRÜYORUZ!

Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı devirdi. Son 16'da İsveç, ardından da Polonya engelini aşan Ay-Yıldızlılar, en son 7'de 7 galibiyete EuroBasket 1957'de ulaşmıştı.



HEDEF BELLİ! YENİ RAKİP YUNANİSTAN

A Milli Takımımızın yarı finaldeki rakibi Yunanistan oldu. Litvanya'yı üstün bir oyunla 87-76 mağlup eden Yunanlar, turu geçmeyi başardı. Giannis Antetokounmpo 29 sayıyla karşılaşmanın en iyi oyuncusuydu. NBA'da Milwaukee forması giyen Antetokounmpo, EuroBasket'te 29 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor...