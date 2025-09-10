Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Finlandiya, Gürcistan'ı yendi ve EuroBasket'te ilk kez yarı finale yükseldi
Giriş Tarihi: 10.9.2025 19:39

Finlandiya, Gürcistan'ı yendi ve EuroBasket'te ilk kez yarı finale yükseldi

EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Finlandiya, Gürcistan'ı 93-79 yenerek yarı finale çıktı.

AA
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Finlandiya, Gürcistan'ı 93-79 yenerek yarı finale yükseldi.

Finlandiya, EuroBasket'te ilk kez adını son 4 takım arasına yazdırdı. Finlandiya, Almanya-Slovenya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Julio Anaya (Panama), Gatis Salins (Letonya)

Finlandiya: Little 3, Grandison 2, Valtonen 8, Jantunen 19, Markkanen 17, Salin 14, Nkamhoua 8, Maxhuni 15, Muurinen 7, Gustavson

Gürcistan: Baldwin 2, Sanadze 19, Shengelia 18, Mamukelashvili 22, Bitadze 14, Andronikashvili, Burjanadze 2, Shermadini 2, Ochkhikidze

1. Periyot: 28-15

Devre: 57-40

3. Periyot: 71-62

Diskalifiye: 36.47 Shengelia (Gürcistan)

