Furkan Korkmaz: Daha fazla rol almaya hazırım

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Furkan Korkmaz, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) yarın Yunanistan ile yapacakları yarı final maçında oyun planına sadık kaldıkları takdirde final şanslarının yüksek olduğunu söyledi.

Milli basketbolcu, ay-yıldızlıların Olimpik Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın bir arada oynayan bir takım olduğunu belirten Furkan, "Rakibin kim olduğundan daha çok bizim ne yaptığımız çok önemli. Özellikle Yunanistan maçında bu çok daha önemli olacak. Maçın başında konuştuğumuz şeylere ve oyun planına sadık kalırsak şansımız çok yüksek olacaktır. Çok hazırız. Fiziksel olarak da iyi durumdayız, İyi de dinlendik. Yarınki maç için heyecanlıyız." diye konuştu.

"YUNANİSTAN EKOL BİR ÜLKE"

Furkan Korkmaz, Yunanistan'ın gücünün farkında olduklarını ve turnuvanın başında bu yana sergiledikleri performansı sahaya yansıtmaları halinde finale çıkacaklarına inandıklarını aktardı.

Karşılaşma için motivasyonlarının çok yüksek olduğunu vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu, "Yunanistan biraz daha nasıl basketbol oynadığı belli olan bir takım. Ekol bir ülke. Bunun tabii ki farkındayız. Giannis Antetokounmpo gibi çok önemli bir silahları var. Ama biz yarın takım olarak odaklanırsak ve 40 dakika boyunca şu ana kadar oynadığımız basketbol gibi oynarsak sahadan güzel sonuçla ayrılacağız." ifadelerini kullandı.