Tarihi çağrı karşılık buldu, ek sefer koyuldu

025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen ve Polonya'yı yenerek yarı finale yükselen A Milli Basketbol Takımımız, tarihi yürüyüşünü sürdürüyor.Bu kritik müsabaka öncesi Ay-Yıldızlı ekibin başantrenörü Ergin Ataman, hava yolu şirketlerine ek sefer düzenlemesi çağrısında bulundu. Ataman, "Hava yolu şirketlerimizin Riga'ya ek seferler düzenlemesini ve Türkiye'den çok sayıda taraftarımızın bu maçta bize destek vermesini bekliyorum" ifadelerini kullandı. Türk Hava Yolları da bu çağrıya karşılık vererek,Riga'ya yarın sabah 08.05'e ek sefer koyulduğunu açıkladı.