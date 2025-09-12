Büyük kapışma

Karşılaşmada gözler Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo üzerinde olacak. NBA'de Rockets forması giyen sporcumuz ile Milwaukee Bucks'ta forma giyen Antetokounmpo arasında büyük bir çekişme yaşanacak.



GÖZLER CEDI'DE

POLONYA maçında sakatlanan ve oyunu yarıda bırakan Cedi Osman'ın sakatlığı sürüyor. Bacağında kemik ödemi tespit edilen milli basketbolcu, yoğun bir tedavi süreci geçirirken durumu maç saatinde belli olacak. Cedi, turnuvada 14.9 sayı ortalaması ile oynuyor.



24 YILLIK HASRET

A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl aradan sonra final bileti alacak. Ay-yıldızlı takım Türkiye'de düzenlenen EuroBasket 2001'de finale çıkarken Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.



15. RANDEVU

12 Dev Adam, tarihinde resmi maçlarda 15. kez komşumuz Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 14 müsabakada A Milli Basketbol Takımımız 3 kez kazanırken, 11 defa Yunanistan gülen taraf oldu.



FİNAL İÇİN SAVAŞACAĞIZ!

Tarihi bir yarı final olacağını belirten Ergin Ataman "Çok tecrübeli 4-5 oyuncuya sahipler. Antetokounmpo gibi bir NBA yıldızı var. Benzer özelliklerimiz var. Farklı bir stratejimiz olmayacak. Şampiyonada nasıl bir basketbol oynadıysak bunu Yunanistan maçında da aynı şekilde oynayarak, mücadele ederek ve savaşarak maçı kazanmaya çalışacağız. Buraya madalya için geldiğimizi ve tek hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledim. Ben heyecanlı değilim. Bu tarz birçok maçta koçluk yaptım. İnşallah kazanırsak onun coşkusunu ayrıca yaşarız" ifadelerini kullandı.