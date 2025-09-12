Ergin Ataman: Finale çıkmaktan tatmin olmuyoruz, şampiyon olacağız

Ergin Ataman ile milli basketbolcu Ercan Osmani, Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK İÇİN HAZIRIZ''

Galibiyet dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getiren Ataman, "Maça savunmada çok agresif başladık ve oyunu kontrol ettik. Oyuncular planımıza inandı ve sahaya inanılmaz bir efor koydu. Bu tip turnuvalarda gördüğüm en iyi savunmayı yaptık. Yunanistan çok iyi bir takım. Onların etkili hücum yapmasına izin vermedik. Ercan Osmani çok iyi iş çıkardı. Giannis Antetokounmpo'yu durdurmayı başardı. Çok akıllı ve agresif oynadı. İnanılmaz bir galibiyet elde ettik ama bu bizim için yeterli değil. Şampiyonluğu kazanmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

EuroBasket 2025'e madalya kazanmak için geldiklerini hatırlatan 59 yaşındaki başantrenör, "İlk 4'e kaldıktan sonra madalya bizi tatmin etmeyecek. Şampiyonluğu istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız. Biliyorum ki Türkiye'de milyonlar TRT 1'den, Türkiye'nin bir numaralı devlet televizyonundan maçı izledi. Coşkuyla maçı izlediler ve mutlu oldular. Soyunma odasında Sayın Cumhurbaşkanımız da aradı. Hem beni hem de takımı tebrik etti. O da şampiyonluk beklediğini söyledi. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geliyor. Hepsine destekleri için teşekkür ediyorum. Bu bir son olmamalı. Bu akşamki performansı unutup hep birlikte finale odaklanmalıyız. Türk basketbol tarihinin en büyük zaferi inşallah pazar günü şampiyon olduğumuzda olacak." şeklinde konu