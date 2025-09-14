Görkemli zafer

Filenin Efeleri, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçında G Grubu'nun favorisi olarak gösterilen Japonya'yı 3-0'lık skorla devirdi. 25-19, 25-23 ve 25-19 ile set vermeden güçlü rakibini deviren Ay-Yıldızlılar, turnuvaya muhteşem bir başlangıç yaptı. Karşılaşma boyunca bloklarda büyük başarı gösteren ve özellikle kritik anlarda etkili müdahalelerle Japonya'ya nefes aldırmayan Milliler, oyun disiplini ve fiziksel üstünlükleriyle büyük bir başarı sağladı. Türkiye, gruptaki ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 05.30'da Libya ile karşılaşacak.



DOĞUM GÜNÜNDE EN GÜZEL HEDİYE

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac, 58. yaş gününü kutladığı gün, Japonya galibiyetiyle oyuncularından en güzel hediyeyi aldı. Maç sonrası özellikle Japon gazetecilerin etrafını sararak büyük ilgi gösterdiği tecrübeli çalıştırıcı, "Dünya için büyük sürpriz oldu bu sonuç. Japonlar favori gösteriliyordu. Biz ortalama bir takım değiliz, iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik" dedi.