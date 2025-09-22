Turkcell, Basketbol Gelişim Merkezi’nin isim sponsoru ve Milli Takımlar ana sponsoru oldu

'BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ'NDE 5G TEKNOLOJİSİ'

Basketbol Gelişim Merkezi'nde 5G teknolojisini hayata geçireceklerini de belirten Dr. Koç, "Türkiye artık 5G için gün sayıyor. 1 Nisan itibariyle 5G teknolojisi hayatımıza tamamen girmiş olacak. Çok heyecan verici ve tarihi bir sürece tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin lider teknoloji şirketi olarak bu alandaki tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Geçtiğimiz yıl içinde 4 büyük futbol takımımızın statlarında 5G teknolojisini başarıyla sunmuştuk. Türk basketbolu için büyük önem taşıyan Basketbol Gelişim Merkezi'nde de 5G teknolojisini hayata geçireceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi 5G denince akla yine Turkcell gelecek" dedi.

Koç, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak 31 yıldır hem teknolojiye hem de insanımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bizim için spor ayrı bir önem taşıyor. Bugün burada yeni genç arkadaşlarımızın hem basketbolla tanışacağı hem basketbol eğitimi alacağı hem de teknolojik olarak destek verebileceğimiz bir platform oluşturulması bizim için çok önemli" diye konuştu.

TÜRKOĞLU: İŞ BİRLİĞİ TÜRK BASKETBOLUNUN GELECEĞİNE KATKI SAĞLAYACAK

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bugün Türk basketbolu için tarihi bir iş birliğini duyurmak için buradayız. Bu iş birliği hem Türk basketbolunun geleceğine hem de İstanbul'un sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak. Türk basketbolunu en modern imkânlarla buluşturmak için çalışıyoruz. Bu vizyonun en somut örneklerinden biri geçen yıl açtığımız Basketbol Gelişim Merkezi. Kulüplerimiz Avrupa'nın en prestijli maçlarını burada oynadı. 2 binden fazla altyapı maçı yapıldı, binlerce gencimiz hayallerine ulaşmak için burada ter döktü. Bu merkezin bir parçası olan Basketbol Lisesi ile ayrıca gurur duyuyoruz. Burada gençler hem kaliteli eğitim alıyor hem de profesyonel basketbol altyapısıyla yetişiyor. Bu büyük vizyonun gerçekleşmesinde en önemli destekçilerimizden Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca projeyi ilk günden itibaren yakından takip eden ve her aşamasında yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a da teşekkür ediyorum. Bu vizyonu birlikte büyüttük ve bugünlere taşıdık. Basketbol Gelişim Merkezi'ni sadece bir spor tesisi olmaktan çıkarıp planlandığı gibi bir yaşam merkezine dönüştürüyoruz. Kütüphanesi, basketbol müzesi, sosyal alanları ve etkinlikleriyle artık İstanbul'un buluşma noktası olacak ve sosyal ile kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak. Bu vizyonu hayata geçirirken çok değerli bir yol arkadaşımızla birlikteyiz: Turkcell. Turkcell yıllardır spora, kültüre ve sanata destek veriyor. Şimdi de Milli Takımımızın ana sponsoru ve Basketbol Gelişim Merkezi'nin isim sponsor olarak yanımızda. Bu destek sadece bir isim sponsorluğu değil. Türk basketbolunun tesisleşmesine, altyapısına ve kültürel gelişimine uzun vadeli bir yatırım. Yeni adıyla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, sadece basketbol değil konserler, sergiler ve sosyal etkinliklerle de dolu olacak. Gençler, aileler ve taraftarlar burada sporu, kültürü ve sanatı bir arada yaşayacak. Turkcell'in Türk basketboluna olan inancı bizim için çok değerli. Bu iş birliğinin gerçekleşmesinde çok değerli katkılarda bulunan sayın Şenol Kazancı'ya ve sayın Ali Taha Koç'a teşekkürlerimi sunuyor, bu tarihi anlaşmanın Türk basketboluna, gençlerimize ve Turkcell markasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Türkoğlu, "Bu tesiste basketbolun dışında da ülkemizin farklı organizasyonları için ev sahipliği yapması açısından da Turkcell'in bizlere çok değer katacağının farkındayız. Buranın yaşanabilir bir cazibe merkezi olarak ileride yapacağımız değişik atılımlarla da seyircilerimizi burada misafir etmekten mutluluk duyacağız. Tesisin yapımında Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi çok değerliydi. Huzurlarınızda teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.