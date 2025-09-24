FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ GAIN CANLI | Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda derbi zamanı! Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor...

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'ı 104-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
CANLI | 1. çeyrek: Fenerbahçe Beko 14-7 Beşiktaş GAIN
İLK 5'LER
F.BAHÇE: Arturs Zagars, Devon Hall, Onuralp Bitim, Mikael Jantunen, Khem Birch.
BEŞİKTAŞ: Jonah Mathews, Berk Uğurlu, Anthony Brown, Vitto Brown, Ante Zizic.
BEŞIKTAŞ, BİR DEFA KAZANDI
Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü. Siyah-beyazlı takım ise son olarak 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.
Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Beşiktaş GAİN, derbide Fenerbahçe'ye üstünlük sağladığı takdirde 13 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak.