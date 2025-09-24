FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ GAIN CANLI | Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda derbi zamanı! Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor...

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'ı 104-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

CANLI | 1. çeyrek: Fenerbahçe Beko 14-7 Beşiktaş GAIN

İLK 5'LER

F.BAHÇE: Arturs Zagars, Devon Hall, Onuralp Bitim, Mikael Jantunen, Khem Birch.

BEŞİKTAŞ: Jonah Mathews, Berk Uğurlu, Anthony Brown, Vitto Brown, Ante Zizic.

BEŞIKTAŞ, BİR DEFA KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü. Siyah-beyazlı takım ise son olarak 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.

Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Beşiktaş GAİN, derbide Fenerbahçe'ye üstünlük sağladığı takdirde 13 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak.