Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ GAIN CANLI | Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda derbi zamanı! Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor...
Giriş Tarihi: 24.9.2025 20:25 Son Güncelleme: 24.9.2025 20:43

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ GAIN CANLI | Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda derbi zamanı! Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile organizasyonların ikincisi olan Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ GAIN CANLI | Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda derbi zamanı! Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor...

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'ı 104-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

CANLI | 1. çeyrek: Fenerbahçe Beko 14-7 Beşiktaş GAIN

İLK 5'LER

F.BAHÇE: Arturs Zagars, Devon Hall, Onuralp Bitim, Mikael Jantunen, Khem Birch.

BEŞİKTAŞ: Jonah Mathews, Berk Uğurlu, Anthony Brown, Vitto Brown, Ante Zizic.

BEŞIKTAŞ, BİR DEFA KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü. Siyah-beyazlı takım ise son olarak 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.

Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Beşiktaş GAİN, derbide Fenerbahçe'ye üstünlük sağladığı takdirde 13 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ GAIN CANLI | Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda derbi zamanı! Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz