Kupa canavarı Fenerbahçe Beko!

Basketbolda sezonu 3 kupayla (EuroLeague, Süper Lig, Türkiye Kupası) kapatan F.Bahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup ederek müzesine götürdü. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 25-13, ilk yarısını da 43-34 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreği 67-50 üstün bitirirken son anlar büyük heyecana sahne oldu. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 15 dakika ara verildi. Oyun devam ederken bitime 0.2 saniye kala Nicolo Melli'nin bloğu, sonucu belirledi. Jasikevicius'un ekibi parkeden 85-83 galip ayrıldı. Kanarya'da Devon Hall 23, Baldwin 20, yeni transfer Mikael Jantunen de 19 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Kartal'a Dotson'ın 25 sayılık katkısı yetmedi. Fenerbahçe Beko bu kupayı 8. kez kazandı.





FUTBOLDA DA BAŞARACAĞIZ!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, müsabakayı Sinan Erdem Spor Salonu'nda izledi. Başantrenör Jasikevicius, oyuncular ve eski yönetimi de tebrik eden Saran şöyle konuştu: "Basketbolda Türkiye'nin en büyük kupasını aldık. İnşallah futbolda da alacağız. Çok mutluyuz. Başantrenörümüzü, oyuncularımızı, Sayın Ali Koç'u ve Sertaç Bey'i tebrik ediyoruz." Eski başkan Ali Koç ise yayımladığı şu mesajla basketbol takımını kutladı: "Bu sezon basketbolda dört farklı turnuvada kazanılan ve eşi benzeri olmayan dört şampiyonluk, kulübümüzün spor kültürüne verdiği önemin bir göstergesidir. Bu tarihi başarıda payı olan herkese teşekkür ediyor, kulübümüzün nice yeni zaferlere ulaşmasını diliyorum.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı şu mesajla kutladı: "38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum."