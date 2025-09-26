TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan Ergin Ataman ve Alperen Şengün açıklaması!

"12 Dev Adam"ın Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda ikinci olduğunu hatırlatan Türkoğlu, "Bu başarı, diğerlerine göre daha anlamlı. Diğer kazandığımız iki başarıyı ülkemizde organize edilen Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda elde ettik. Yönetim olarak her zaman doğru bildiğimizi yapmak için elimizden geleni ortaya koyduk. Sonunda sahada hocamızın liderliğinde sporcular performans sergiliyor. Kıl payı kaçırdığımız çok maçlarımız oldu. Ancak bu sene başka bir ülkede bu başarının gelmesi bizi daha da gururlandırdı. Çocuklarımızın yazdan başlayan hazırlıklarla Letonya'da ilk günden itibaren böyle bir turnuva geçirmesi çok anlamlı ve değerliydi. Şu anki sporcularımızın öz güveni de artmıştır. Önceden ülkemizde oynadığımız için seyirci avantajıyla kendimize güvenimiz yüksekti. Artık bunu da kırdık. Dünyanın neresinde oynarsa oynasınlar bizim çocuklar aynı performansı sergileyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK EKİPLE YOLA DEVAM EDİYORUZ"

TBF Başkanı, Ergin Ataman başantrenörlüğündeki teknik ekiple yola devam ettiklerini söyledi.

Bundan sonraki turnuvalarda benzer başarıları tekrarlamak istediklerini aktaran Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem bu jenerasyon hem de arkalarında geleceklerle uzun yıllar bu seviyelerde kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu başarabilecek teknik kadroya ve sporculara sahibiz. Her organizasyon bizim için hedef olacaktır. Kasım ayında başlayacak Dünya Kupası'na katılım maçları çok önemli. Milli takım olarak ülkemizi büyük organizasyonlarda temsil etmemiz gerek. Bu maçlardan güzel sonuçlar alıp 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ülkemizi gururla temsil edecek bir kadroyla boy göstermek istiyoruz. Turnuvalarda her şey olabiliyor. Avrupa Şampiyonası'nda birçok kişi bu noktaya gelebileceğimizi düşünmüyordu ama çocuklarımız herkesi gururlandıracak bir başarı elde etti. Bunun devamının geleceğine inanıyoruz. Teknik ekibimizle yola devam ediyoruz. Alttan gelecek genç oyuncular bizi daha da güçlendirecektir. Tek isteğimiz bu tip organizasyonlara gitmeden majör bir sakatlığın bizi yalnız bırakmaması. Sporcularımızın kendilerine olan güveni ve takımlarında alacakları süreler artacaktır. Basketbol anlamında her geçen gün daha iyiye gidiyoruz."