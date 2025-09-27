Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'a mağlup!
Giriş Tarihi: 28.9.2025 00:58

Basketbol Süper Ligi’nde 2025-2026 sezonu ilk hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko’yu 80-78 mağlup etti.

DHA
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 2025-2026 sezonunun ilk haftasında TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Ev sahibi ekip, mücadelden 80-78 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta Blazevic, 21 sayıyla oynarken, Fenerbahçe'de ise Tucker 24 sayı attı.

SALON: Tofaş

TOFAŞ: M. Blazevic 21, Yiğitcan S. 16, Kidd L. 14, J. Thomasson 9, H. Besson 6, T. Geçim 5, A. Perez 4, M. Lewis 2, Ö. Cengiz 2, I. Whaley 1

FENERBAHÇE BEKO: H.T. Talen 24, A. Bacot 10, D. Hall 10, O. Bitim 9, B. Colson 8, M. Birsen 7, M. Mahmutoğlu 5, N. Melli 3, B. Boston 2

1'NCİ PERİYOT: 18-18

DEVRE: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-61

