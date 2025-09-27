Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş GAIN, Türk Telekom'u mağlup etti!
Giriş Tarihi: 27.9.2025 20:59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş GAIN, Türk Telekom'u mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Türk Telekom'u 77-72 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş GAIN, Türk Telekom’u mağlup etti!

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş GAİN ile Türk Telekom karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, parkeden 77-72 galip ayrıldı.

Salon: Beşiktaş GAİN

Beşiktaş GAİN: Mathews 10, Dotson 8, Yiğit Arslan 11, Vitto Brown 4, Zizic 9, Kamagate, Berk İbrahim Uğurlu 6, Lemar 7, Canberk Kuş 8, Anthony Brown 14

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 3, Usher 8, Smith 5, Berkan Durmaz 4, Bankston 16, Devoe, Allman 18, Emircan Koşut, Ata Kahraman 2, Simonovic 12, Yavuz Gültekin 4

1. Periyot: 18-21

Devre: 42-33

3. Periyot: 61-55

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş GAIN, Türk Telekom'u mağlup etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz