Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Basketbol Takımı’nın başantrenörü oldu!

Sırbistan Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic getirildi.

Sırbistan Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonundan bu yana Beşiktaş'ı çalıştıran 39 yaşındaki Sırp başantrenör ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Açıklamada, Alimpijevic'in Avrupa'da başarılı sonuçlar aldığı ve yeni nesil Sırp antrenörlerin lideri olduğu vurgulandı. Dusan Alimpijevic'in milli takımı en üst düzeyde çalıştırmak için yeterli uzmanlığa, otoriteye ve enerjiye sahip olduğu da aktarıldı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na son 16 turunda veda eden Sırbistan'da başantrenör Svetislav Pesic ile yollar ayrılmıştı.