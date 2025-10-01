Anadolu Efes’ten Maccabi’ye tokat!

EuroLeague heyecanı başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes, ilk hafta maçında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i 85-78 mağlup etmeyi başardı. Karadağ'ın Podgorica şehrinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanan maçta Efes'in en skorer isimleri 16'şar sayı kaydeden Jordan Loyd ve Rolands Smits oldu.Smits, 3 üçlük denemesinin ikisinde isabet bulurken Nick Weiler-Babb da 4'te 3 yaptı. EuroLeague'deki diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko da bugün saat 20.45'te Paris Basketbol'u konuk edecek.