Anadolu Efes’ten Maccabi’ye tokat!

EuroLeague heyecanı başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes, ilk hafta maçında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i 85-78 mağlup etmeyi başardı. Karadağ'ın Podgorica şehrinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanan maçta Efes'in en skorer isimleri 16'şar sayı kaydeden Jordan Loyd ve Rolands Smits oldu. Shane Larkin 14, Ercan Osmani ve Nick Weiler- Babb da 12'şer sayı kaydetti.
Smits, 3 üçlük denemesinin ikisinde isabet bulurken Nick Weiler-Babb da 4'te 3 yaptı. EuroLeague'deki diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko da bugün saat 20.45'te Paris Basketbol'u konuk edecek.