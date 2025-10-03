Fenerbahçe Beko sonunu getiremedi!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in ikinci haftasında Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'a 84-81'lik skorla kaybetti.
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Almanya)
Zalgiris Kaunas: Nigel Williams-Goss 20, Sylvain Francisco 18, Laurynas Birutis 9, Dustin Sleva 4, Ignas Brazdeikis, Moses Wright 11, Edgaras Ulanovas 7, Azoulas Tubelis 8, Maodo Lo 4, Arnas Butkevicius 3, Deividas Sirvydis, Mantas Rubstavicius
Başantrenör: Tomas Masiulis
Fenerbahçe: Devon Hall 12, Mikael Olli Axel Jantunen 2, Talen Horton Tucker 10, Khem Birch 2, Bonzie Colson
2, Wade Baldwin 36, Nicolo Melli 5, Tarık Biberovic 2, Onuralp Bitim 6, Armando Bacot 4, Brandon Boston Jr.
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 29-20 (Zalgiris Kaunas lehine)
Devre: 43-37 (Zalgiris Kaunas lehine)
3. Periyot: 65-53 (Zalgiris Kaunas lehine)