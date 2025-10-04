Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Avrupa’da yüzümüz gülmedi
Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Efes, İsrail ekibine 87- 81 kaybetti. Güvenlik gerekçesiyle Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan müsabakada Jordan Loyd'un kaydettiği 25 sayı, mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Bu sonuçla Anadolu Efes, bu sezon organizasyonda ilk yenilgisini yaşadı. Lacivert-beyazlılar bir sonraki maçta perşembe günü Partizan'a konuk olacak. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko da ikinci maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris'e deplasmanda 84-81 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler de bu sezonki ilk yenilgisini aldı. EuroLeague'de önümüzdeki hafta F.Bahçe Beko, Kızılyıldız'ı konuk edecek.
