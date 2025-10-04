Avrupa’da yüzümüz gülmedi

Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.Güvenlik gerekçesiyle Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan müsabakada Jordan Loyd'un kaydettiği 25 sayı, mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Bu sonuçla Anadolu Efes, bu sezon organizasyonda ilk yenilgisini yaşadı. Lacivert-beyazlılar bir sonraki maçta perşembe günü Partizan'a konuk olacak. Diğer temsilcimizSarı-lacivertliler de bu sezonki ilk yenilgisini aldı. EuroLeague'de önümüzdeki hafta F.Bahçe Beko, Kızılyıldız'ı konuk edecek.