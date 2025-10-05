Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko'da Brandon Boston sakatlandı!
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu ve forvet Brandon Boston'ın sakatlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko, ABD'li oyun kurucu ve forvet Brandon Boston'ın "sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma" tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Beko oyuncusu Brandon Boston, takımımızın 3 Ekim Cuma günü Zalgiris Kaunas ile Litvanya'da oynadığı mücadelede sol ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma tespit edilmiştir. Brandon Boston'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

