Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Alperen Şengün, Houston Rockets'ın ilk hazırlık maçında coştu
Giriş Tarihi: 7.10.2025 10:47

Alperen Şengün, Houston Rockets'ın ilk hazırlık maçında coştu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 122-113 yendiği hazırlık maçının en skorer ismi oldu.

AA
Alperen Şengün, Houston Rockets’ın ilk hazırlık maçında coştu

Sezon öncesi ilk maçına Hawks karşısında çıkan Rockets, yaklaşık 17 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 2 blokluk performansının yardımıyla galibiyete ulaştı.

Rockets'ta JD Davison 17, Amen Thompson 11 ve Tari Eason 10 sayı kaydetti.

Hawks'ta ise Nickeil Alexander-Walker'ın 13, Jalen Johnson ve Onyeka Okongwu'nun 11'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de 2025-2026 sezonu, 22 Ekim'de Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets arasındaki karşılaşmayla başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alperen Şengün, Houston Rockets'ın ilk hazırlık maçında coştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz