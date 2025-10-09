Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes, Obradovicli Partizan'a kaybetti!
Giriş Tarihi: 10.10.2025 00:46 Son Güncelleme: 10.10.2025 00:49

Anadolu Efes, Obradovicli Partizan'a kaybetti!

Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenildi.

AA Basketbol
Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87'luk skorla mağlup oldu.

Anadolu Efes'te Cordinier'nin 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takım adına Brown'ın 24 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ikinci yenilgisini yaşadı. Partizan ise ikinci galibiyetini aldı

Salon: Belgrad

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Amit Balak (İsrail)

Partizan: Carlik Jones 10, Brown 24, Parker 3, Bonga 18, Tyrique Jones 16, Milton 6, Washington 6, Osetkowski 10, Marinkovic, Pokusevski

Anadolu Efes: Weiler-Babb 9, Cordinier 24, Dozier 4, Ercan Osmani 21, Larkin 16, Şehmus Hazer, Loyd 6, Papagiannis 2, Smits 2, Swider 3

1. Periyot: 31-24

Devre: 55-43

3. Periyot: 71-69

