Kevin Durant’tan Alperen Şengün’e övgü dolu sözler!

"O alçak postta oynarken ben köşede ya da tepede pozisyon aldığımda veya onunla sahanın aynı tarafında yer aldığımda savunmalar ikilemde kalıyor. Genelde ona doğru yardıma gitmeye çalışıyorlar. Ama artık şunu da fark ediyorum ki bazen bana top aldırmama savunması yapıyorlar. Bana yapışıyorlar ve bu da Alperen'in daha rahat oynamasını sağlıyor.

Aynı şekilde tam tersi durumlar da oluyor. Ben tepede oynarken uzunlar onu çok fazla bırakmak istemiyor. Bu da bana tepede biraz boşluk sağlıyor, ritmimi bulmamı kolaylaştırıyor."