Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız engelini geçemedi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 3'üncü hafta maçında sahasında Kızılyıldız ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu mücadeleye "Talen Horton Tucker, Devon Hall, Bonzie Colson, Mikael Jantunen, Khem Birch" ilk 5'iyle başladı. Konuk Kızılyıldız ise "Miller-Mcintyre, Tyson Carter, Nikola Kalinic, Donatas Motiejunas, Chima Moneke" ilk 5'iyle sahada yer aldı.

Maça etkili başlayan Kızılyıldız oldu ve ilk 2 dakika 15 saniyeyi 10-2 önde geçti. Kızılyıldız, çeyreğin bitimine 4 dakika kala Izundu'nun serbest atışlarıyla farkı 9'a çıkardı: 10-19. İlk periyot Kızılyıldız'ın 25-17 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyodun ilk 5 dakikası 10 sayılık farkla geçildi: 21-31. Devreye 3.26 kala Moneke'nin basketiyle fark 12'ye çıkınca Sarunas Jasikevicius mola aldı: 23-35. Soyunma odasına Kızılyıldız'ın 43-30 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyoda Jantunen ve Tucker'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe, 8.40 kala farkı 8'e indirdi: 37-45. Kızılyıldız, 4.13 varken Yago'nun 3 sayılık isabetiyle farkı 13'e yükseltti: 40-53. Hücumda etkinliğini artıran Fenerbahçe, farkı bir kez daha 8'e indirdi ve son çeyreğe 48-56'lık skorla geçildi.

Son periyoda savunmada ve hücumda etkili başlayan Fenerbahçe, Colson'ın 3 sayılık isabetiyle bitime 6.30 kala farkı 7 sayıya düşürdü: 57-64. Baskıyı sürdüren sarı-lacivertliler, 5.20 kala farkı 4'e kadar indirdi: 61-65. Maçın son 44 saniyesine Kızılyıldız'ın 78-75 üstünlüğüyle girildi. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Kızılyıldız, parkeden 86-81 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Gytis Vilius, Hugues Thepenier

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 8, Metecan Birsen 2, Melli 2, Tucker 19, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 3, Onuralp Bitim, Jantunen 15, Hall 9, Colson 19, Birch 1

KIZILYILDIZ: Miller-Mcintyre 10, Davidovac 1, Carter 15, Kalinic 2, Izundu 5, Motiejunas 13, Nwora 11, Ojeleye, Moneke 20, Dos Santos 9

1'İNCİ PERİYOT: 17-25

DEVRE: 30-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-56