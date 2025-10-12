Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray Basketbol Takımı, Aliağa'yı deplasmanda yendi!
Giriş Tarihi: 12.10.2025 20:10

Galatasaray Basketbol Takımı, Aliağa'yı deplasmanda yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu üçüncü haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 80-75 yendi.

AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu üçüncü haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Aliağa Petkimspor ile kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 80-75'lik skorla kazanmayı başardı.

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner

Aliağa Petkimspor: Efianayi 16, Utomi 9, Yunus Emre Sonsırma 10, Troy Selim Şav, Sajus 12, Boran Güler, Franke 10, Blumbergs 10, Floyd 8

Galatasaray MCT Technic : Cummings 5, Rıdvan Öncel 6, Palmer 15, Gillespie 8, White 12, Mc Collum 21, Can Korkmaz 2, Meeks 2, Bishop 9, Ahmet Bugrahan Tuncer, Muhsin Yaşar

1.⁠ ⁠Periyot: 21-20

Devre: 43-37

3.⁠ ⁠Periyot: 65-61

