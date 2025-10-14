Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Trieste!
Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Pallacanestro Trieste'ye konuk olacak

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında yarın İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palasport Cesare Rubini Trieste Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında konuk ettiği Bosna Hersek'in Igokea m:tel ekibini 94-82 yendi.

32 takımın mücadele ettiği organizasyonda gruplarını ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.

