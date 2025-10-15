Aliağa Petkimspor, CSM Corona Brasov’u mağlup etti

FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nun ilk maçında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Romanya ekibi CSM Corona Bra?ov'u 85-74 mağlup etti.
Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Danilo Petkovic (Sırbistan)
Aliağa Petkimspor: Boran Güler 2, Efianayi 10, Franke 19, Blumbergs 14, Floyd 11, Kerem Soyuçaylı, Mustafa Kurtuldum 4, Utomi 6, Yunus Sonsırma 7, Troy Selim Şav 3, Sajus 9
Başantrenör: Özhan Çıvgın
CSM Corona Brasov: Tutu 9, Fofana 13, Nikolic 7, Maciuca 15, Johnson 14, Petica, Lapuste 1, Jurca 2, Osborne 5, Antonescu, Shephard 8, Sorodoc
Başantrenör: Florin Nini
1. Periyot: 22-16 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 50-35 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 68-55 (Aliağa Petkimspor lehine)