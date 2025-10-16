Basketbol Süper Ligi’nde 4. hafta programı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın, 18 Ekim Cumartesi, 19 Ekim Pazar ve 20 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış maçında Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Bu hafta derbi heyecanı yaşanacak ve Galatasaray pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş da deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
Yarın
19.00 Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji
18 Ekim Cumartesi
13.00 Esenler Erokspor - Beşiktaş
15.30 Türk Telekom- Aliağa Petkimspor
18.00 Bursaspor Basketbol - Manisa Basket
19 Ekim Pazar
13.00 Merkezefendi Belediye Basket - Trabzonspor
15.30 Galatasaray - Fenerbahçe
18.00 Mersinspor - Tofaş
20 Ekim Pazartesi
19.00 Karşıyaka - A. Efes