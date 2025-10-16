Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta programı!
Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:36

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın (17 Ekim cuma) oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın, 18 Ekim Cumartesi, 19 Ekim Pazar ve 20 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçında Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Bu hafta derbi heyecanı yaşanacak ve Galatasaray pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş da deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın
19.00 Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji

18 Ekim Cumartesi
13.00 Esenler Erokspor - Beşiktaş
15.30 Türk Telekom- Aliağa Petkimspor
18.00 Bursaspor Basketbol - Manisa Basket

19 Ekim Pazar

13.00 Merkezefendi Belediye Basket - Trabzonspor
15.30 Galatasaray - Fenerbahçe
18.00 Mersinspor - Tofaş

20 Ekim Pazartesi

19.00 Karşıyaka - A. Efes

