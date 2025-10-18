Galatasaray Kadın Basketbol Takımı evinde kazanmayı bildi!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 75-52 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 3'te 3 yaptı. Melikgazi Kayseri Basketbol ise 2. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aydın Karaçam, Mustafa Candemir Tabak, Furkan Köse

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 12, Williams 7, Sude Yılmaz 5, Derin Erdoğan 10, Zeynep Şevval Gül, Oblak 5, Ayşe Cora Yamaner 1, Elif Bayram 4, Gökşen Fitik 11, Sehernaz Çidal 2, Juhasz 10, Kuier 8

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 12, Meltem Avcı Yılmaz 7, Collier 13, Doğa Adıcan 2, Merve Uygül, Williams 8, Merve Arı 2, Filip 8, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 19-18

Devre: 41-37

3. Periyot: 56-41