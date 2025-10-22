Alperen Şengün’ün müthiş performansı galibiyet için yetmedi

EuroBasket'teki harika performansını NBA'de devam ettiren milli yıldızımız Alperen Şengün, sezona çok iyi başlasa da bu performansı galibiyet için yeterli olmadı. Sezonun ilk maçında Houston Rockets'ın Oklahoma City Tunder'a konuk olduğu karşılaşma 125-124 Oklahoma galibiyeti ile sonuçlandı.

SÜKSELİ PERFORMANS

Houston Rockets son şampiyon Oklahoma'ya karşı galibiyet alamazken, takımının bu maçta skor yükünü omuzlayan milli yıldızımız Alperen Şengün ise 39 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile takımının en skorer ismi oldu. Alperen, bu maçta kaydettiği 5 üçlükle de kariyer rekorunu tazeledi.

SON MVP'YE KARŞI MAĞLUBİYET

Takıma son olarak katılan Kevin Durant ise 23 sayıyla Houston Rockets'ta en çok sayı kaydeden 2. isim oldu. Maçı kazanan Oklahoma City Thunders'ta ise geçtiğimiz sezonun MVP'si Shai Gilgeous-Alexander ise bu maçta attığı 35 sayıyla, takımının galip gelmesinde en önemli rolü oynadı.