Basketbol: Haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Esenler Erokspor (Sinan Erdem)
15.30 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basetbol (TOFAŞ)
18.00 Beşiktaş GAİN-Bursaspor Basketbol (Beşiktaş GAİN)
20.30 Glint Manisa Basket-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Muradiye)
26 Ekim Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Trabzonspor-Anadolu Efes (Hayri Gür)
18.00 Aliağa Petkimspor-Mersinspor (Enka)
20.30 Galatasaray MCT Technic-Karşıyaka (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 OGM Ormanspor-Kocaeli Kadın Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Emlak Konut-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Başakşehir)
16.00 Nesibe Aydın-BOTAŞ (TOBB ETÜ)
26 Ekim Pazar:
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş Boa (Kadir Has Kongre Merkezi)
16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
20.00 Finalspor-TED Ankara Kolejliler (TOFAŞ)
Yarın:
14.45 Cemefe Gold Haremspor-Kipaş İstiklalspor (Beylikdüzü)
16.30 Çayırova Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Çayırova)
18.15 Göztepe Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Altındağ Atatürk)
26 Ekim Pazar:
13.00 Yalovaspor Basketbol-OGM Ormanspor (90. Yıl)
14.45 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Fenerbahçe Koleji (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
16.30 Konya Büyükşehir Belediyespor-iLab Basketbol (Selçuklu Belediyesi)
18.15 MKE Ankaragücü Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (TOBB ETÜ)
27 Ekim Pazartesi:
17.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)