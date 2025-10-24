NBA’de Thunder, Pacers’ı iki uzatma sonunda devirdi!

NBA'e oynanan 2 maçla devam edildi. Gainbridge Fieldhouse'ta yapılan ve iki kez uzatmaya giden karşılaşmada Oklahoma City Thunder, konuk olduğu Indiana Pacers'ı 6 sayı farkla yendi.

Son şampiyon Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 55 sayı ve 8 ribauntluk performansıyla maçın yıldızı oldu.

Konuk ekipte Ajay Mitchell 26 sayı, Aaron Wiggins ise 23 sayı ve 9 ribauntla oynadı. Chet Holmgren ise 15 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Indiana Pacers'ta Bennedict Mathurin'in 36 sayı ve 11 ribaunt, Pascal Siakam'ın ise 32 sayı ve 15 ribauntluk "double-double" performansları galibiyete yeterli olmadı. Ev sahibi ekipte Obi Toppin ise 20 sayı kaydetti.

Oklahoma City Thunder, aldığı bu galibiyetle 2'de 2 yaptı. Indiana Pacers ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.