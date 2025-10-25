NBA'de büyük dolandırıcılık!

yasa dışı spor bahisleri ve mafya bağlantılı hileli poker oyunlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Aralarında NBA oyuncuları ve bir başantrenörün de bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Miamı Heat oyuncusu Terry Rozier ve Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups da gözaltındaki isimler arasında.Billups'un ise mafya destekli poker dolandırıcılığına karıştığı bildirildi. FBI Başkanı Kash Patel, "FBI, ülke çapında hiçbir suç failine yer bırakmayacak. NBA içinde yapılan dolandırıcılığı çökerttik. Bazı basketbolcular ve diğer suç örgütleri milyonlarca dolar haksız kazanç elde ettiler" dedi. Mağdur sayısının artmaması için konuyu sıcak tutacaklarını vurguladı.