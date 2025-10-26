Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray'dan Karşıyaka'ya 103 sayı
Giriş Tarihi: 27.10.2025 00:27

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Karşıyaka ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 103-83 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Karşıyaka'yı 103-83 yendi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör

Galatasaray MCT Technic: Robinson 9, Zekeriya Yiğit Tekin 9, Palmer 25, Gillespie 4, White 9, Yaman Alişan, Cummings 14, Can Korkmaz, Meeks 17, Cihat Mertali Dalgalı, Ahmet Buğrahan Tuncer 11, Muhsin Yaşar 5

Karşıyaka: Moore 26, Samet Geyik 11, Chiozza 3, Manning 10, Alston 8, Naumoski, Gordic 8, Akif Egemen Güven 2, Tarrant 6, Ege Özçelik, Mert Celep 9

1. Periyot: 26-21

Devre: 51-43

3. Periyot: 79-60

