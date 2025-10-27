Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes, Paris Basketbol'un konuğu olacak!
Giriş Tarihi: 27.10.2025 10:08

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın saat 22.45'te Fransız ekibi Paris Basketbol'un konuğu olacak.

AA
Basketbol Avrupa Ligi 7. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Adidas Arena'daki karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

Ligdeki son iki maçında Panathinaikos AKTOR ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle ligin 18. sırasında yer alıyor.

Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle başlayan Paris Basketbol ise son maçında Partizan'ı 101-83 yendi. 4 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan Fransız temsilcisi, puan cetvelinin 3. basamağında bulunuyor.

